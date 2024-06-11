В Перми за разглашение гостайны осудили экс-директора порохового завода Миргородского

Напомним, в апреле этого год стало известно, что в Новосибирске по решению суда было закрыто другое уголовное дело, возбужденное в отношении Миргородского, который занимал должность замдиректора Новосибирского механического завода (НМЗ) «Искра». По этому эпизоду ему вменяли коррупционные преступления, однако дело прекратили, так как истекли сроки давности.