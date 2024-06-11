В Перми за разглашение гостайны осудили экс-директора порохового завода Миргородского

«В бытность директором оборонного предприятия господин Миргородский продемонстрировал сотрудникам, не имеющим соответствующей формы допуска к гостайне, некий секретный документ», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Во время судебного заседания он признал вину и просил наказать его судебным штрафом, отмечает издание. Отметим, что суд проходил в закрытом режиме. 10 июня судья вынесла обвинительный приговор Миргородскому.
Как ранее писал «ФедералПресс», весной 2022 года по решению Минпромторга РФ топ-менеджера уволили с поста директора Пермского порохового завода. В июле 2023 года уголовное дело по этому эпизоду поступило в Пермский краевой суд, однако его рассмотрение отложили из-за судебного процесса в Новосибирске о подкупе.
Напомним, в апреле этого год стало известно, что в Новосибирске по решению суда было закрыто другое уголовное дело, возбужденное в отношении Миргородского, который занимал должность замдиректора Новосибирского механического завода (НМЗ) «Искра». По этому эпизоду ему вменяли коррупционные преступления, однако дело прекратили, так как истекли сроки давности.
Бывшего топ-менеджера обвиняли в получении двух откатов на 750 тысяч и 1,5 млн рублей от руководителя фирмы-поставщика. Он заявил ходатайство о прекращении дела в связи с истечением сроков давности, которое было удовлетворено.