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В Перми за разглашение гостайны осудили экс-директора порохового завода Миргородского

ПЕРМЬ, 11 июня, ФедералПресс. По решению Пермского краевого суда бывшего директора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского приговорили к двум годам лишения свободы условно, назначив испытательный срок в два года. Бывшего топ-менеджера предприятия признали виновным в разглашении государственной тайны. Также экс-директору завода запретили на два года занимать определенные должности.

Источник: AP 2023

«В бытность директором оборонного предприятия господин Миргородский продемонстрировал сотрудникам, не имеющим соответствующей формы допуска к гостайне, некий секретный документ», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Во время судебного заседания он признал вину и просил наказать его судебным штрафом, отмечает издание. Отметим, что суд проходил в закрытом режиме. 10 июня судья вынесла обвинительный приговор Миргородскому.

Как ранее писал «ФедералПресс», весной 2022 года по решению Минпромторга РФ топ-менеджера уволили с поста директора Пермского порохового завода. В июле 2023 года уголовное дело по этому эпизоду поступило в Пермский краевой суд, однако его рассмотрение отложили из-за судебного процесса в Новосибирске о подкупе.

Напомним, в апреле этого год стало известно, что в Новосибирске по решению суда было закрыто другое уголовное дело, возбужденное в отношении Миргородского, который занимал должность замдиректора Новосибирского механического завода (НМЗ) «Искра». По этому эпизоду ему вменяли коррупционные преступления, однако дело прекратили, так как истекли сроки давности.

Бывшего топ-менеджера обвиняли в получении двух откатов на 750 тысяч и 1,5 млн рублей от руководителя фирмы-поставщика. Он заявил ходатайство о прекращении дела в связи с истечением сроков давности, которое было удовлетворено.