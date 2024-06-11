В Омске вандалы выбили стекло остановки у «Птичьей гавани»

В паблике «ЧП Омск» появились фотографии павильона с разбитым стеклом. Вандалы разбили остановку общественного транспорта «ДОСААФ», которая находится рядом с «Птичьей гаванью». Судя по снимку, повреждено левое стекло остановки. Оно выбито, а осколки всё ещё лежат рядом на земле.
Однако, это не единственный случай вандализма, зафиксированный за последнее время. На улице Моторная у поликлиники № 10 неизвестные сломали лавочку. Из конструкции выломали доски и бросили рядом с тротуаром. Фотография появилась в том же паблике.
Ранее в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил об очередной разбитой остановке в центре города. Неизвестный стрелял по стёклам павильона на площади Победы из пневматического пистолета.
«Хорошо, что не пострадали люди. Прошу руководство омской полиции обратить внимание на данное происшествие. Не знаю, на каком языке просить и уговаривать некоторых граждан не портить городское имущество. А может, надо вернуться к практике металлических, бетонных остановок? Это легко устроить, некрасиво, зато вполне надёжно», — отреагировал градоначальник.