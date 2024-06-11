Мать из Бухары, издевавшуюся над маленьким сыном, посадили на три года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мать из Бухарской области, которая в течение двух лет привязывала своего ребенка в бешике и жестоко избивала его палками, лишили свободы на три года. Шестилетнему мальчику нашли опекуна, сообщает корреспондент Podrobno.uz.