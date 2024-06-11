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Мать из Бухары, издевавшуюся над маленьким сыном, посадили на три года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мать из Бухарской области, которая в течение двух лет привязывала своего ребенка в бешике и жестоко избивала его палками, лишили свободы на три года. Шестилетнему мальчику нашли опекуна, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Напомним, что изначально в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 110 (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного, находившегося в беспомощном состоянии).

Но после того, как Шафирканский районный суд по уголовным делам рассмотрел дело по существу, обвинение переквалифицировали. Обвиняемую осудили по пункту «в» части 2 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение с особой жестокостью), приговорив к трем годам лишения свободы.

Социальный центр «Инсон» Шафирканского района назначил шестилетнему ребенку опекуна, органы опеки и попечительства занимаются вопросом лишения женщины родительских прав. Детский омбудсман будет следить за дальнейшей судьбой ребенка.