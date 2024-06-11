В Петербурге задержали бывшего участника бандитской группировки из 90-х

По оперативным данным, в 90-е обвиняемый входил в одну из многочисленных криминальных группировок. Под утро 7 марта 1997 года после ночного загула мужчина вызвал к себе домой на Планерную улицу проституток. Когда к дому подъехал автомобиль с тремя женщинами и их сутенёром, подозреваемый, будучи в невменяемом состоянии, открыл по ним стрельбу из пистолета, после чего скрылся. Одна из девушек (19 лет) получила смертельное ранение в сердце.