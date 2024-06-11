В аварии с иномаркой на уфимской улице Камышлинской разбился мотоциклист

Дорожная полиция установила, что мотоциклиста в прошлом году лишили прав. В отношении него составили административный материал статье «Управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительского удостоверения». Теперь ему грозит в 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.