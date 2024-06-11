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В аварии с иномаркой на уфимской улице Камышлинской разбился мотоциклист

В Уфе в ДТП с Volkswagen Polo пострадал водитель мотоцикла Honda CR-V.

Источник: ГАИ Уфы

Вчера днем, 10 июня, в Ленинском районе Уфы в аварии пострадал мотоциклист. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Камышлинская. 53-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo при повороте в местный проезд столкнулся со встречным мотоциклом Honda CR-V. В результате происшествия водитель двухколесного транспорта получил различные травмы, он обратился в больницу, после оказания медицинской помощи был отпущен.

Дорожная полиция установила, что мотоциклиста в прошлом году лишили прав. В отношении него составили административный материал статье «Управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительского удостоверения». Теперь ему грозит в 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

— Мотоцикл помещен на специализированную стоянку. По факту ДТП начато административное расследование, — заявили в ГАИ.