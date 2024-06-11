Пытался оттереть и раскаялся: омская полиция нашла виновных в осквернении памятника ВОВ

В понедельник, 10 июня, в полицию по Исилькульскому району поступило сообщение от главы Медвеженского сельского поселения о том, что на мемориале погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны появились оскорбительные надписи и символы.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастны двое 17-летних местных жителей. Их задержали.
Выяснилось, что ночью подозреваемые воспользовались краской из баллончика, которая осталась у них после ремонта мотоцикла, а после скрылись с места преступления. По словам одного из задержанных, этой же ночью он пытался стереть надписи с помощью бензина, но у него ничего не получилось. Кроме того, по информации стражей порядка, несовершеннолетние аналогичным образом нанесли надписи и на остановке общественного транспорта в родном селе.
Отмечается, что подростки и семьи, в которых они воспитываются, на учётах в органах внутренних дел не состоят. В настоящее время все обстоятельства и мотивы такого поступка устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества».