В Нижегородской области простились с тремя погибшими в ходе СВО

Так, в селе Глухово Дивеевского округа похоронили 39-летнего Александра Митькина. Он скончался от полученных ран в военном госпитале в конце мая. Боец посмертно награжден орденом Мужества.
В Ардатове простились с Алексеем Чечулиным. Отпевание Героя прошло в Знаменском соборе, траурный митинг в его честь состоялся на кладбище.
«Это невосполнимая утрата для семьи, тяжелая потеря для друзей, сослуживцев и всего Ардатовского округа», — говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации округа во «ВКонтакте».
А на Бору похоронили Сергея Мисесина. Известно, что мужчина проходил службу по контракту.
Редакция ИА «Время Н» выражает соболезнования родным и близким погибших воинов.