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В Нижегородской области простились с тремя погибшими в ходе СВО

В Нижегородской области проводили в последний путь погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине, об этом сообщается на страницах администраций муниципалитетов в соцсетях, где проживали военнослужащие.

Так, в селе Глухово Дивеевского округа похоронили 39-летнего Александра Митькина. Он скончался от полученных ран в военном госпитале в конце мая. Боец посмертно награжден орденом Мужества.

В Ардатове простились с Алексеем Чечулиным. Отпевание Героя прошло в Знаменском соборе, траурный митинг в его честь состоялся на кладбище.

«Это невосполнимая утрата для семьи, тяжелая потеря для друзей, сослуживцев и всего Ардатовского округа», — говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации округа во «ВКонтакте».

А на Бору похоронили Сергея Мисесина. Известно, что мужчина проходил службу по контракту.

Редакция ИА «Время Н» выражает соболезнования родным и близким погибших воинов.