Экс-ректора КубГТУ признали виновной в халатности

Первомайский райсуд Краснодара признал Татьяну Бархатову виновной по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) и назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок один год, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края изданию «Ъ-Юг».



Уголовное дело против Бархатовой было возбуждено в 2017 году. В ходе предварительного следствия и судебного процесса она провела шесть месяцев в СИЗО, а затем полтора года под домашним арестом. С учетом этого суд счел назначенное наказание отбытым.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Татьяна Бархатова была задержана сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю в конце февраля 2018 года. По версии следствия, осенью 2014 года Бархатова, занимая должность проректора по международной деятельности и молодежной политике КубГТУ, вступила в преступный сговор с исполнительным директором Межрегиональной молодежной общественной организации «Содружество» Магомедом Алиевым.