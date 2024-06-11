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Опубликованы фото последствий ночного пожара на «СКА Арене» в Петербурге

В ночь на воскресенье, 9 июня, огнём были охвачены 225 квадратных метров внутри стадиноа стоимостью в 60 миллиардов рублей.

Источник: соцсети

В Сеть попали фотографии загоревшейся в ночь на воскресенье, 9 июня, «СКА Арены». Как сообщали ранее в пресс-службе стадиона, около двух ночи там загорелся рекламный баннер итальянского производства.

Огонь распространился на площади 225 квадратных метров, но очень скоро был потушен — пожарные справились с возгоранием к 2:11. В качестве предварительной причины пожара называлась неисправная проводка.

Фото повреждений опубликовали в Telegram-канале «Х — Хоккей». На кадрах видны обгоревшие сиденья, покорёженные трибуны и хоккейный борт.

В хоккейном клубе СКА сообщили, что пожар на «СКА-Арене» не повлияет на расписание команды, а в его пресс-службе отметили, что с момента завершения игр плей-офф и по настоящее время клуб не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал.

«В плане предсезонной подготовки “СКА Арена” никак не задействована. Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание», — было сказано в сообщении.

Напомним, торжественное открытие самой большой хоккейной арены на планете состоялось 9 декабря прошлого года. Стадион стоимостью в 60 миллиардов рублей строили в течение 3 лет, рассчитывая принять здесь чемпионат мира по хоккею. И хотя из-за санкций мероприятие отменили, останавливать проект не стали. Общая площадь арены составляет 182 тысячи «квадратов» и вмещает 21 540 зрителей.

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