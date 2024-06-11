Опубликованы фото последствий ночного пожара на «СКА Арене» в Петербурге

В хоккейном клубе СКА сообщили, что пожар на «СКА-Арене» не повлияет на расписание команды, а в его пресс-службе отметили, что с момента завершения игр плей-офф и по настоящее время клуб не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал.