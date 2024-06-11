Директора нижегородского паспортно-визового центра отправили в колонию за взятки

Кроме того, в период с 2021 по 2023 годы директор филиала и её заместитель получили через посредника взятку в размере более 15 млн рублей за заключение между филиалом и кредитной организацией договора субаренды для установления определённых банкоматов в помещении паспортно-визового центра. Таким образом клиенты филиала могли проводить оплату исключительно через установленные терминалы.