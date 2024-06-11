Масштабный пожар на мусорной свалке в Новороссийске тушат вторые сутки

В Новороссийске продолжается тушение пожара на мусорном полигоне в селе Борисовка. Пожар начался 9 июня. 10 июня его площадь выросла до 1000 кв. метров. Пожар локализован, работы по его ликвидации продолжаются, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram (18+) 10 июня в 21.55 написал о том, что пожарным удалось уменьшить площадь пожара до 550 кв. метров.
В ликвидации огня задействовано 26 единиц техники, 63 человека личного состава разных служб пожарной охраны.
Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков ночью 11 июня сообщил, что находится в штабе пожаротушения, обеспечивает взаимодействие сил и средств муниципального звена РСЧС.
Тушение пожара продолжается.
Напомним, в мусорный полигон в селе Борисовка загорелся 9 июня во второй половине дня. В 20.20 территория локализации возгорания составила 1000 кв. метров. В 21.39 стало известно, что тушение пожара осложнилось из-за смены направления ветра. Свалка располагается рядом с жилым массивом.