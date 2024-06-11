Масштабный пожар на мусорной свалке в Новороссийске тушат вторые сутки

Напомним, в мусорный полигон в селе Борисовка загорелся 9 июня во второй половине дня. В 20.20 территория локализации возгорания составила 1000 кв. метров. В 21.39 стало известно, что тушение пожара осложнилось из-за смены направления ветра. Свалка располагается рядом с жилым массивом.