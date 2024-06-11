Лежала на траве и не шевелилась: женщина выжила после падения из окна в Хабаровске

Воскресенье в Хабаровске выдалось неспокойным. Два человека выпали из окон за один день. В первом случае пострадала пятилетняя девочка, которая случайно облокотилась на москитную сетку и сорвалась вниз. А вот обстоятельства второго случая окутаны тайной. Лежащую в траве под окнами пятиэтажки женщину заметили прохожие. Она была жива, но не могла пошевелиться. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Это случилось 9 июня в доме № 128 А на улице Карла Маркса. Как удалось узнать «КП», женщина не проживала по этому адресу. Она вместе со своим сожителем была в гостях. Источник, знакомый с ситуацией рассказал, что в тот день они выпивали в компании знакомых. Но что случилось за закрытыми дверьми и при каких обстоятельствах хабаровчанка выпала из окна, остается неизвестным.
После падения женщину обнаружили очевидцы. Они перенесли ее с земли на асфальт, уложив на твердую поверхность, и вызвали скорую. Когда врачи приехали, пострадавшая была жива, но не могла двигаться.
«Ее доставили в больницу имени Владимирцева. У пациентки диагностированы повреждения внутренних органов. Ее прооперировали, и сейчас она находится в реанимации», — рассказали «КП» — Хабаровск" в минздраве.
В следственном комитете эту ситуацию не комментируют. Вероятно, сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося. «Комсомолка» следит за развитием истории.