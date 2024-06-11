Лежала на траве и не шевелилась: женщина выжила после падения из окна в Хабаровске

Это случилось 9 июня в доме № 128 А на улице Карла Маркса. Как удалось узнать «КП», женщина не проживала по этому адресу. Она вместе со своим сожителем была в гостях. Источник, знакомый с ситуацией рассказал, что в тот день они выпивали в компании знакомых. Но что случилось за закрытыми дверьми и при каких обстоятельствах хабаровчанка выпала из окна, остается неизвестным.