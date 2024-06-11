В Новокольцовском районе Екатеринбурга разгорелся серьезный пожар. Дым можно было заметить сразу из нескольких частей города. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.
Выяснилось, что утром 11 июня огонь вспыхнул в одном из строящихся зданий. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.
— В строящимся здании горел битум. Пострадавших нет. В ликвидации возгорания были задействованы три единицы спецтехники и 13 человек личного состава, — рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.