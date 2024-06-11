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В Новокольцовском районе Екатеринбурга разгорелся серьезный пожар

У ЭКСПО-Екатеринбург произошел пожар в строящемся здании.

Источник: Комсомольская правда

В Новокольцовском районе Екатеринбурга разгорелся серьезный пожар. Дым можно было заметить сразу из нескольких частей города. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.

Выяснилось, что утром 11 июня огонь вспыхнул в одном из строящихся зданий. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.

— В строящимся здании горел битум. Пострадавших нет. В ликвидации возгорания были задействованы три единицы спецтехники и 13 человек личного состава, — рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

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