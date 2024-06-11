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В Омской области машина улетела в кювет с водой

Водитель и пассажир погибли.

Источник: ГУ МВД

УМВД России по Омской области сообщило в Telegram-канале о ДТП, которое случилось утром 11 июня.

Уточняется, что сообщение об аварии поступило в 9 утра. Автомобиль, водитель которого не справился с управлением, угодил в кювет с водой. В результате аварии погибли 47-летняя женщина и 74-летний мужчина. В данный момент ведётся проверка.

Ранее мы сообщали, что в Большеуковском районе Омской области в кювете был найден автомобиль ВАЗ-2109. В салоне находились женщина 26 лет и трое детей: мальчики 12 и 7 лет и 9-месячная девочка. Все они погибли.