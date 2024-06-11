Творчество Элджея проверят на пропаганду наркотиков

Ранее запланированный музыкальный фестиваль «Черника Music Fest», который пройдет в Новосибирске с 15 по 16 июня, вызвал возмущение общественников. Они выразили опасение, что выступление рэпера Элджея, который, по их мнению, пропагандирует употребление запрещенных веществ, увидят и услышат дети.
«В обращении по факту организации проведения концерта на площадке “Парк арена” исполнителем под псевдонимом Элджей усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ. О результатах проведенной проверки и принятом решении вы будете уведомлены дополнительно исполнителем», — говорится в документе.
Квасницкий в беседе с ТАСС уточнил, что общественники специально изучили свежее творчество музыканта и пришли к выводу, что смысл и тексты его песен не претерпели положительных изменений.
В ГУ МВД России по Новосибирской области ТАСС комментарий получить не удалось.
В 2021 году полиция уже проверяла Элджея по факту пропаганды употребления наркотиков. Тогда Зюзинский суд Москвы оштрафовал исполнителя на 100 тыс. рублей.