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Творчество Элджея проверят на пропаганду наркотиков

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Новосибирская полиция организовала проверку после обращения общественников о том, что рэпер Элджей (Алексей Узенюк) пропагандирует употребление наркотиков. Это следует из ответа УМВД России по Новосибирску, который ТАСС предоставил представитель «Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей» Иван Квасницкий.

Источник: РИА "Новости"

Ранее запланированный музыкальный фестиваль «Черника Music Fest», который пройдет в Новосибирске с 15 по 16 июня, вызвал возмущение общественников. Они выразили опасение, что выступление рэпера Элджея, который, по их мнению, пропагандирует употребление запрещенных веществ, увидят и услышат дети.

«В обращении по факту организации проведения концерта на площадке “Парк арена” исполнителем под псевдонимом Элджей усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ. О результатах проведенной проверки и принятом решении вы будете уведомлены дополнительно исполнителем», — говорится в документе.

Квасницкий в беседе с ТАСС уточнил, что общественники специально изучили свежее творчество музыканта и пришли к выводу, что смысл и тексты его песен не претерпели положительных изменений.

В ГУ МВД России по Новосибирской области ТАСС комментарий получить не удалось.

В 2021 году полиция уже проверяла Элджея по факту пропаганды употребления наркотиков. Тогда Зюзинский суд Москвы оштрафовал исполнителя на 100 тыс. рублей.

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