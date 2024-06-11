Творчество Элджея проверят на пропаганду наркотиков

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Новосибирская полиция организовала проверку после обращения общественников о том, что рэпер Элджей (Алексей Узенюк) пропагандирует употребление наркотиков. Это следует из ответа УМВД России по Новосибирску, который ТАСС предоставил представитель «Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей» Иван Квасницкий.