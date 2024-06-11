Источник: двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур

Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета «Буран».