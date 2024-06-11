Источник: двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур

Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета «Буран».
«Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали классический путь — вышли на трассу и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», — сказал собеседник агентства.
По его словам, второй француз не смог самостоятельно помочь товарищу и побежал обратно к трассе.
«Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», — добавил источник.
Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета «Буран».
По данным из открытых источников, средняя температура на Байконуре в июне днем составляет +33 градуса.