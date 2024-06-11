В Новосибирске мужчина получил штраф за спонсирование украинских экстремистов.

За прошедшее время молодой человек кардинально изменил свое отношение к проукраинским террористическим и экстремистским организациям, а также о помощи им, он признал свою вину и сотрудничал со следствием. В конце мая Дзержинским районным судом г. Новосибирска мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.