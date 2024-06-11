В Новосибирске мужчина получил штраф за спонсирование украинских экстремистов.
Правоохранители установили, что в 2020 году, когда молодой человек был еще студентом одного из новосибирских вузов, он решил оказать гуманитарную помощь украинской неонацистской организации и сделал перевод на счет банковской карты, полученный им через телеграм-канал.
Давность срока и небольшая сумма не помогли студенту избежать ответственности. В ноябре 2023 года в отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК России (финансирование экстремистской деятельности), до вынесения приговора фигурант находился под подпиской о невыезде.
За прошедшее время молодой человек кардинально изменил свое отношение к проукраинским террористическим и экстремистским организациям, а также о помощи им, он признал свою вину и сотрудничал со следствием. В конце мая Дзержинским районным судом г. Новосибирска мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Ранее «Прецедент» писал, что защита олимпийского чемпиона Перлова обжаловала возбуждение уголовного дела о мошенничестве. Экс-прокурору Дзержинского района Новосибирска не удалось обжаловать приговор за взятку. В Новосибирской области скончался 12-летний хоккеист: он боролся за жизнь три дня.
Александр ИЛЬИН.