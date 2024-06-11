Житель Закамска в Перми зарезал девушку из-за признания в измене

Житель Закамска в Перми зарезал девушку из-за того, что она призналась в измене, сообщает Пермский краевой суд.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года на улице Автозаводской в Закамске. 37-летний мужчина вместе со своей девушкой вернулись из гостей и продолжили выпивать дома.
«Ревнивец нанёс своей неверной пару ударов кулаков по лицу, а затем несколько раз ударил её ножом в область грудной клетки. Осознав, что возлюбленная скончалась, пермяк решил тоже “уйти”», — сообщает Пермский краевой суд.
После этого мужчина вызвал скорую помощь. Ему удалось выжить.
Несмотря на то, что мужчина признал вину, он добавил, что состояние опьянения не повлияло на него. По словам обвиняемого, он бы всё равно совершил убийство из-за признания в измене и нервного срыва.
Кировский районный суд признал жителя Закамска виновным по статье УК РФ «Убийство». Мужчину приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Мать убитой девушки решила оспорить приговор, чтобы осуждённому назначили пожизненный срок. Судебная коллегия оставила наказание без изменения.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об убийстве руководителя Пермского отделения общественного отделения движения «Зов народа» Антона Еговцева. Мужчину зарезали в подъезде собственного дома в Подмосковье. По словам жены погибшего, нападавший преследовал женщину на протяжении двух лет.