Житель Закамска в Перми зарезал девушку из-за признания в измене

Житель Закамска в Перми зарезал девушку из-за того, что она призналась в измене, сообщает Пермский краевой суд.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года на улице Автозаводской в Закамске. 37-летний мужчина вместе со своей девушкой вернулись из гостей и продолжили выпивать дома.

В один момент между парой возникла ссора из-за того, что мужчина вспомнил, как его подруга целовалась в клубе с другим молодым человеком. После того, как девушка призналась в измене, житель Закамска решил напасть на неё.