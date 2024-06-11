В Новосибирской области вынесли приговор мужчине, который плюнул в полицейского

В Барабинске вынесли приговор мужчине, который ударил сотрудника полиции. Инцидент произошел селе Новоульяновское: сибиряк дебоширил и никак не мог успокоиться. Тогда местные вызвали полицейских, чтобы те утихомирили мужчину. Но на их приезд он отреагировал странно. Начал обзывать правоохранителей, ударил кулаком в грудь и плюнул в одного из них.