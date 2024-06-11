Стали известны страшные подробности убийства женщины под Ростовом

Накануне мужчина приревновал сожительницу и устроил скандал. Пара ругалась, оскорбляя друг друга. В какой-то момент 38-летний хозяин жилья набросился с кулаками на возлюбленную. После этого он взял буксировочный трос и привязал ее за ноги к бамперу автомобиля. Водитель проволок бедняжку по дороге до лесопосадки. Но мучений женщины извергу было недостаточно. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, ревнивец несколько раз ударил ее кувалдой по голове и сбросил в овраг.