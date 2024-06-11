Появились подробности о разбившемся в Северной Осетии бомбардировщике Су-34

Ранее Минобороны России сообщило, что в горах Северной Осетии потерпел аварию самолет Су-34 российских Воздушно-космических сил. Бомбардировщик выполнял плановый учебно-тренировочный полет. На земле разрушений нет, экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.
«Потерпевший катастрофу самолет Су-34 ранее неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков на территории Сирии, а также участвовал в специальной военной операции», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что разбившийся Су-34, по предварительной информации, вылетел с аэродрома в Моздоке.