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Появились подробности о разбившемся в Северной Осетии бомбардировщике Су-34

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Разбившийся в Северной Осетии многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 неоднократно участвовал в нанесении ударов по позициям боевиков в Сирии и привлекался к СВО, рассказали РИА Новости в оперативных службах.

Источник: © РИА Новости

Ранее Минобороны России сообщило, что в горах Северной Осетии потерпел аварию самолет Су-34 российских Воздушно-космических сил. Бомбардировщик выполнял плановый учебно-тренировочный полет. На земле разрушений нет, экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.

«Потерпевший катастрофу самолет Су-34 ранее неоднократно привлекался к нанесению ракетно-бомбовых ударов по позициям боевиков на территории Сирии, а также участвовал в специальной военной операции», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что разбившийся Су-34, по предварительной информации, вылетел с аэродрома в Моздоке.

несчастный случай