Появились подробности о разбившемся в Северной Осетии бомбардировщике Су-34

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Разбившийся в Северной Осетии многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 неоднократно участвовал в нанесении ударов по позициям боевиков в Сирии и привлекался к СВО, рассказали РИА Новости в оперативных службах.