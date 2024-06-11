«Вкусвилл» изъял из продажи «Легенду Байкала» после сообщений об ожогах

«Вкусвилл» решил изъять из продажи питьевую воду «Легенда Байкала» после жалобы покупателя на ее качество, а образцы отправили на проверку. Об этом РБК сообщила лидер по внешним коммуникациям компании Полина Мельникова. На качество воды пожаловалась семья из Самары, после ее употребления у них появилось жжение во рту. У женщины диагностировали ожог полости рта. Компания отправила продукцию на проверку, отметив, что до этого жалоб не поступало.