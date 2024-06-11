В Ленинградской области полиции пришлось стрелять по машине нарушителя

Как отмечают в полиции, за рулем оказался неработающий местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, в отношении него уже имеется «целый букет» административных протоколов за нарушение ПДД, а также протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.