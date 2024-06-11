В Ленинградской области полиции пришлось стрелять по машине нарушителя

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Полицейским в Ленинградской области пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы задержать пьяного водителя, пытавшегося скрыться от правоохранителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в городе Никольское Тосненского района наряд ДПС в ходе ночного патрулирования на Комсомольской улице попытался остановить Renault Logan для проверки документов. В ответ водитель иномарки увеличил скорость, и полицейские бросились в погоню. Поскольку световые и звуковые спецсигналы нарушитель проигнорировал, правоохранителям пришлось стрелять по колесам машины.
«На основании ФЗ “О полиции” полицейский произвел предупредительный выстрел и несколько по колесам автомобиля. У дома 178 по Советскому проспекту автомобиль нарушителя был остановлен», — говорится в сообщении.
Как отмечают в полиции, за рулем оказался неработающий местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, в отношении него уже имеется «целый букет» административных протоколов за нарушение ПДД, а также протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
В результате применения табельного оружия пострадавших нет.