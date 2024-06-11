Бортников: установлена причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус сити холле» в Красногорске, который произошел в марте. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.
«Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном “Крокус сити холле”, — сказал он. Фрагмент видео выступления Бортникова распространил информационный центр НАК.
Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны четверо исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Позже были задержаны и отправлены под стражу предполагаемые пособники нападавших. Всего в качестве обвиняемых по делу о теракте привлечены 20 человек. В Следственном комитете РФ заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами.