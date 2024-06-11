Бортников: установлена причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны четверо исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Позже были задержаны и отправлены под стражу предполагаемые пособники нападавших. Всего в качестве обвиняемых по делу о теракте привлечены 20 человек. В Следственном комитете РФ заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами.