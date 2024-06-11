В Челябинске в реке Миасс утонул 8-летний мальчик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
От оперативного дежурного областного ГУ МВД поступило сообщение о потерявшемся в районе поселка Мелькомбинат мальчике 2016 года рождения.
Очевидцами на берегу реки Миасс были обнаружены детские вещи. К поисковой операции подключились экстренные службы. Было организовано обследование реки и береговой линии. К месту прибыли специалисты ГУ МЧС по Челябинской области с беспилотным воздушным судном, водолазы.
«Тело ребенка обнаружено в реке при помощи беспилотника в 30 метрах от берега, извлечено водолазной группой Специализированной пожарно-спасательной части и передано сотрудникам полиции», — прокомментировали в пресс-центре чрезвычайного ведомства.
Организована работа психолога МЧС по оказанию помощи семье погибшего ребенка.
«Все детские трагедии происходят из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых. Сотрудники МЧС призывают не оставлять детей без присмотра у воды, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не подплывать близко к плавсредствам и гидросооружениям», — добавили специалисты.