В Челябинске в реке Миасс утонул 8-летний мальчик

«Все детские трагедии происходят из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых. Сотрудники МЧС призывают не оставлять детей без присмотра у воды, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не подплывать близко к плавсредствам и гидросооружениям», — добавили специалисты.