Полиция задержала участников свадьбы со стрельбой в Балашихе

«10 июня в дежурную часть межмуниципального управления МВД России “Балашихинское” поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на ул. Реутовская, слышны звуки, похожие на выстрелы. Полицейскими предварительно установлено, что по автомобильной дороге “Москва — Нижний Новгород” двигался свадебный кортеж. Из одной машины были произведены несколько выстрелов в воздух из предмета, конструктивно схожего с оружием. В результате инцидента пострадавших нет. Сотрудниками полиции участники произошедшего были задержаны и доставлены в территориальный отдел», — пояснили в пресс-службе.