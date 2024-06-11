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Полиция задержала участников свадьбы со стрельбой в Балашихе

Сотрудники полиции задержали участников свадебного кортежа, стрелявших в воздух в Балашихе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«10 июня в дежурную часть межмуниципального управления МВД России “Балашихинское” поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на ул. Реутовская, слышны звуки, похожие на выстрелы. Полицейскими предварительно установлено, что по автомобильной дороге “Москва — Нижний Новгород” двигался свадебный кортеж. Из одной машины были произведены несколько выстрелов в воздух из предмета, конструктивно схожего с оружием. В результате инцидента пострадавших нет. Сотрудниками полиции участники произошедшего были задержаны и доставлены в территориальный отдел», — пояснили в пресс-службе.

В полиции добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором свадебный кортеж следовал по улицам Балашихи под звуки выстрелов.