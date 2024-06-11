Суд назначил девять лет колонии бывшему главному коммунальщику Минобороны

«Суд признал Харитонова С. Н. виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Ранее представитель прокуратуры попросил приговорить подсудимого к 12 годам лишения свободы.
Суд признал виновным по той же статье бывшего заместителя Харитонова Романа Митюрева. Ему назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Суд также взыскал с обоих подсудимых по 30 млн рублей в качестве компенсации ущерба.
Согласно материалам дела, оглашенным в суде, Харитонов и Митюрев получили серию взяток от генерального директора ООО «Инсистем» Александра Никишина за общее покровительство при заключении контракта ЦЖКУ. Последний изначально был задержан по этому же делу и обвинялся в даче взятки. В квартире у него был проведен обыск, там были обнаружены не только имеющие значение для дела документы, но и легкие наркотики. Но потом предприниматель дал показания на двух других фигурантов и из обвиняемого превратился в свидетеля. По версии стороны обвинения, сумма взяток, полученных осужденными, составила 65 млн рублей.
Сами осужденные вину не признают. «В деле нет никаких доказательств, которые бы прямо подтверждали вину Харитонова или Митюрева. Обвинение не смогло точно указать, какие именно услуги осужденные якобы предоставляли за взятки. Никаких денег у них изъято не было, аудио- или видеозаписей, подтверждающих получение незаконных выплат, в материалах дела тоже нет, с поличным они задержаны не были. Все дело основано лишь на показаниях Никишина, который является заинтересованным лицом. Поэтому мы считаем, что в деле нет самого события преступления», — заявил в беседе с ТАСС адвокат Харитонова Денис Никитин.
ЦЖКУ Минобороны занимается обеспечением электро-, водо-, тепло- и газоснабжения учреждений Минобороны и воинских частей, его филиалы есть во всех видах, родах, округах и флотах Вооруженных сил России. ООО «Инсистем», согласно официальной информации, занимается строительством жилых и нежилых зданий, разработкой и установкой программного обеспечения, систем безопасности и прочего оборудования. Никишин является гендиректором этой организации с 2020 года.