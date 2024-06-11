Суд назначил девять лет колонии бывшему главному коммунальщику Минобороны

Сами осужденные вину не признают. «В деле нет никаких доказательств, которые бы прямо подтверждали вину Харитонова или Митюрева. Обвинение не смогло точно указать, какие именно услуги осужденные якобы предоставляли за взятки. Никаких денег у них изъято не было, аудио- или видеозаписей, подтверждающих получение незаконных выплат, в материалах дела тоже нет, с поличным они задержаны не были. Все дело основано лишь на показаниях Никишина, который является заинтересованным лицом. Поэтому мы считаем, что в деле нет самого события преступления», — заявил в беседе с ТАСС адвокат Харитонова Денис Никитин.