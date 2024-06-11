Тайное британское гражданство привело жительницу Приморья к уголовному делу

Во Владивостоке будут судить 25-летнюю местную жительницу, которая скрыла наличие иностранного гражданства. Об этом сообщает приморская прокуратура.
«Женщина обвиняется в том, что в феврале 2020 года, находясь в Соединенном Королевстве Великобритания и Северная Ирландия, она получила гражданство этой страны, однако не уведомила отдел по вопросам миграции, скрыв указанный факт», — сообщили в краевой прокуратуре.
Тайное гражданство обнаружили в оперативники УФСБ России. Девушку обвиняют по статье 330.2 УК РФ. Уголовное дело направили мировому судье Фрунзенского судебного района.