Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайное британское гражданство привело жительницу Приморья к уголовному делу

Девушка не уведомила отдел по вопросам миграции.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке будут судить 25-летнюю местную жительницу, которая скрыла наличие иностранного гражданства. Об этом сообщает приморская прокуратура.

«Женщина обвиняется в том, что в феврале 2020 года, находясь в Соединенном Королевстве Великобритания и Северная Ирландия, она получила гражданство этой страны, однако не уведомила отдел по вопросам миграции, скрыв указанный факт», — сообщили в краевой прокуратуре.

Тайное гражданство обнаружили в оперативники УФСБ России. Девушку обвиняют по статье 330.2 УК РФ. Уголовное дело направили мировому судье Фрунзенского судебного района.