Тайное британское гражданство привело жительницу Приморья к уголовному делу

«Женщина обвиняется в том, что в феврале 2020 года, находясь в Соединенном Королевстве Великобритания и Северная Ирландия, она получила гражданство этой страны, однако не уведомила отдел по вопросам миграции, скрыв указанный факт», — сообщили в краевой прокуратуре.