Прокуратура Крыма поддержала гособвинение украинской шпионки

Крымская прокуратура поддержала государственное обвинение в шпионаже жительницы Запорожской области, которую суд лишил свободы на 13 лет. Шпионка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Приговор по уголовному делу в отношении гражданки Украины Юлии Ковешниковой вынес Запорожский областной суд.
— С июня 2022 года по январь 2023 года Ковешникова собирала и передавала своему сожителю, проходящему службы в ВСУ, сведения о местонахождении личного состава, техники и вооружения подразделений Временного управления МВД России в Запорожской области, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Всю эту информацию можно было запросто использовать для огневого поражения мест, где дислоцируются подразделения правоохранительных органов.