Прокуратура Крыма поддержала гособвинение украинской шпионки

— С июня 2022 года по январь 2023 года Ковешникова собирала и передавала своему сожителю, проходящему службы в ВСУ, сведения о местонахождении личного состава, техники и вооружения подразделений Временного управления МВД России в Запорожской области, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.