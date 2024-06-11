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Прокуратура Крыма поддержала гособвинение украинской шпионки

Преступницу из Запорожской области приговорили к 13 годам лишения свободы.

Крымская прокуратура поддержала государственное обвинение в шпионаже жительницы Запорожской области, которую суд лишил свободы на 13 лет. Шпионка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Приговор по уголовному делу в отношении гражданки Украины Юлии Ковешниковой вынес Запорожский областной суд.

— С июня 2022 года по январь 2023 года Ковешникова собирала и передавала своему сожителю, проходящему службы в ВСУ, сведения о местонахождении личного состава, техники и вооружения подразделений Временного управления МВД России в Запорожской области, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Всю эту информацию можно было запросто использовать для огневого поражения мест, где дислоцируются подразделения правоохранительных органов.

Прокуратура