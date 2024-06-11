В Приднестровье пропала 14-летняя школьница: Ее не могут найти уже четвертый день

Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавшая Нина Антонюк, позвоните в УВД г. Бендеры по телефонам 0 (552) 2−85−12, 2−94−40 либо на горячую линию «102». Также вы можете написать в Viber +37377505426, Telegram +37377997253.