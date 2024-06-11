В Приднестровье пропала 14-летняя школьница: Ее не могут найти уже четвертый день

УВД г. Бендеры разыскивает несовершеннолетнюю Антонюк Нину Борисовну, родившуюся 9 апреля 2010 года. Девушка воспитанница парканской школы-интерната. Около половины одиннадцатого вечера 7 июня Нина самовольно покинула территорию учебного заведения и до настоящего времени не вернулась. Ранее неоднократно самовольно уходила, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Приметы: на вид 15−16 лет, рост — 169 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, прямые, длиной до лопаток. Лицо овальное, глаза карие, нос и губы средние.
Была одета в широкие чёрные джинсы с тонким ремнём чёрного цвета, белый топ с короткими рукавами. Обута в белые кроссовки с чёрными полосками, могла переодеться в другую одежду.
Особые приметы: на кисти правой руки татуировка 5 на 4 сантиметра в виде бабочки. На правой голени — круглое родимое пятно 5 на 5 сантиметров.
При себе имела мобильный телефон.
Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавшая Нина Антонюк, позвоните в УВД г. Бендеры по телефонам 0 (552) 2−85−12, 2−94−40 либо на горячую линию «102». Также вы можете написать в Viber +37377505426, Telegram +37377997253.