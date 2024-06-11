Самарские следователи проверят ситуацию с отравлением покупной водой

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает СУ СК России по Самарской области.
По данным телеграм-канала Baza, предположительно, после употребления воды пострадала семья из трех человек. Бутылку с водой местные жители купили в интернете. С их слов, выпив ее, они почувствовали жжение во рту, а после им стало нехорошо.
Проверку произошедшего взяла на контроль прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Самаре маленькая девочка съела клубнику и после этого умерла. В произошедшем разбирается самарский минздрав.