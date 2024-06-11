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Самарские следователи проверят ситуацию с отравлением покупной водой

САМАРА, 11 июня, ФедералПресс. Следователи проведут проверку по обращениям жителей Самарской области об отравлении питьевой водой.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает СУ СК России по Самарской области.

По данным телеграм-канала Baza, предположительно, после употребления воды пострадала семья из трех человек. Бутылку с водой местные жители купили в интернете. С их слов, выпив ее, они почувствовали жжение во рту, а после им стало нехорошо.

Проверку произошедшего взяла на контроль прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Самаре маленькая девочка съела клубнику и после этого умерла. В произошедшем разбирается самарский минздрав.

СК