На СВО погиб награждённый Орденом Мужества боец Колтырин из Пермского края

Боец Вячеслав Колтырин из Пермского края, награждённый Орденом Мужества, погиб на специальной военной операции, сообщает глава Чусовского городского округа Сергей Белов. Как рассказывает глава муниципалитета, мужчина родился 26 апреля 1996 года. В 2015 году он окончил техникум по специальности слесаря. Вячеслав работал в рессорном цехе Чусовского металлургического завода.
За время службы боец Колтырин был неоднократно отмечен боевыми наградами. Среди них -Орден Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу», медаль «За храбрость», медаль «За воинскую доблесть» и медаль «Участнику специальной военной операции». Вячеслав проходил службу в должности разведчика-сапёра.
Военнослужащий погиб 29 мая 2024 года. Он был награждён Орденом Мужества посмертно.
«От имени жителей Чусовского городского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Андреевича. Это огромная боль утраты. Вся чусовская земля скорбит вместе с вами», — добавил глава округа Сергей Белов.
Прощание с бойцом прошло 11 июня.