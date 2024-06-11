На СВО погиб награждённый Орденом Мужества боец Колтырин из Пермского края

Боец Вячеслав Колтырин из Пермского края, награждённый Орденом Мужества, погиб на специальной военной операции, сообщает глава Чусовского городского округа Сергей Белов. Как рассказывает глава муниципалитета, мужчина родился 26 апреля 1996 года. В 2015 году он окончил техникум по специальности слесаря. Вячеслав работал в рессорном цехе Чусовского металлургического завода.