В Новосибирске во вторник загорелся автобус с пассажирами

Инцидент произошёл на улице Демакова в Академгородке. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что сообщение о возгорании ПАЗика маршрута № 718 поступило в 14:01. В течение пяти минут к месту ЧП прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. К этому моменту из автобуса, полностью объятого пламенем, самостоятельно эвакуировались водитель и восемь пассажиров.