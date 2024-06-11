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В Новосибирске во вторник загорелся автобус с пассажирами

Инцидент произошёл в Академгородке. Пострадавших нет.

Источник: соцсети

В Советском районе Новосибирска во вторник, 11 июня полностью выгорел пассажирский автобус. Об этом сообщает паблик АСТ-54.

Инцидент произошёл на улице Демакова в Академгородке. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что сообщение о возгорании ПАЗика маршрута № 718 поступило в 14:01. В течение пяти минут к месту ЧП прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. К этому моменту из автобуса, полностью объятого пламенем, самостоятельно эвакуировались водитель и восемь пассажиров.

Сотрудники МЧС локализовали пламя за 4 минуты, ещё через две — открытое горение было ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирск столкнулся с ростом пожаров в жилом секторе и в автомобилях.

пожары