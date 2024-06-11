Бывшего адвоката Новикова* заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии

«Суд назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года», — сказали в суде. Также на 4 года суд лишил его права администрировать сайты.
По данным следствия, 3 апреля 2022 года Новиков*, находясь за границей, руководствуясь мотивами политической ненависти, на одном из видеохостингов дал интервью, в котором сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО.
Кроме того, ФСБ сообщала о возбуждении против Новикова* дела о госизмене в форме перехода на сторону противника. По версии следствия, фигурант вступил на Украине в ряды территориальной обороны и занялся там пропагандистской работой.
Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать «действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре».
В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем обменянную, норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.