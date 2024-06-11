ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

«Активными действиями подразделений группировки войск “Запад” освобождены населенные пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также было нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР.
«ВСУ потеряли более 560 военнослужащих, пять автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.