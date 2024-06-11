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ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские войска освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Активными действиями подразделений группировки войск “Запад” освобождены населенные пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что также было нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР.

«ВСУ потеряли более 560 военнослужащих, пять автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

Кроме того, уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.