Подразделения группировки «Центр» отразили пять контратак ВСУ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение украинским формированиям в районах Озаряновки, Розовки, Майорска и Уманского в ДНР, а также отразили пять контратак, потери противника составили до 350 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ.