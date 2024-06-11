Подразделения группировки «Центр» отразили пять контратак ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Озаряновка, Розовка, Майорск и Уманское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ.
«Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 “Мста-Б”, 152 мм гаубица Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30», — добавили в МО РФ.