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Армия РФ уничтожила на аэродромах базирования украинские самолеты Су-27 и Су-25

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на аэродромах базирования самолеты-штурмовики Су-27 и Су-25, принадлежавшие воздушным силам Украины. Об этом 11 июня сообщили в Минобороны РФ. Нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах.

Источник: Известия

«Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении министерства.

Также в российском военном ведомстве сообщили, что группировка войск «Центр» усилила тактическое положение и нанесла поражение подразделениям противника в Донецкой Народной Республике (ДНР). Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли там до 350 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley производства США, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы 2А65 «Мста-Б», 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Накануне, 10 июня, в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в зоне спецоперации самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Также были перехвачены противокорабельная ракета «Нептун» и управляемые авиабомбы производства разных стран.

До этого, 4 июня, российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении. В целом Вооруженные силы РФ поразили скопления живой силы и военной техники противника в 112 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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