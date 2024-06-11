Армия РФ уничтожила на аэродромах базирования украинские самолеты Су-27 и Су-25

Также в российском военном ведомстве сообщили, что группировка войск «Центр» усилила тактическое положение и нанесла поражение подразделениям противника в Донецкой Народной Республике (ДНР). Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли там до 350 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley производства США, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы 2А65 «Мста-Б», 152-миллиметровую гаубицу Д-20 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.