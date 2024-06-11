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ПВО сбила 45 дронов ВСУ, 10 снарядов HIMARS и 2 авиабомбы Hammer за сутки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 45 украинских военных беспилотников, 10 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 559 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 312 танков и других боевых бронированных машин, 1332 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 445 единиц специальной военной автомобильной техники.