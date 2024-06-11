Вице-президент Малави погиб при авиакатастрофе

Ранее агентство Франс Пресс передавало, что обнаружены обломки самолета, на котором находился вице-президент Малави.
Как отмечает издание в соцсетях, Чилима и девять других пассажиров погибли после того, как воздушное судно потерпело крушение.
«Все пассажиры на борту погибли при ударе», — приводит издание слова президента.
Ранее портал Malawi24 сообщал, что воздушное судно, на борту которого находился Чилима, могло потерпеть крушение. По данным СМИ, произошла аварийная посадка после неудачной попытки приземления в аэропорту.