Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент Малави погиб при авиакатастрофе

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и другие пассажиры пропавшего воздушного судна не выжили после крушения, сообщает малавийское издание MBC Digital со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу.

Источник: AFP 2023

Ранее агентство Франс Пресс передавало, что обнаружены обломки самолета, на котором находился вице-президент Малави.

Как отмечает издание в соцсетях, Чилима и девять других пассажиров погибли после того, как воздушное судно потерпело крушение.

«Все пассажиры на борту погибли при ударе», — приводит издание слова президента.

Ранее портал Malawi24 сообщал, что воздушное судно, на борту которого находился Чилима, могло потерпеть крушение. По данным СМИ, произошла аварийная посадка после неудачной попытки приземления в аэропорту.

несчастный случай