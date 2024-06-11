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Умерла сестра Андрея Тарковского Марина

Умерла сестра советского режиссера Андрея Тарковского Марина Тарковская. Об этом РБК сообщили организаторы международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Ей было 89 лет. В 1990-е годы она смогла сохранить дом, в котором жила семья Тарковских. В нем она создала музей своего брата. Советский режиссер Андрей Тарковский умер в декабре 1986 года.

Источник: РИА "Новости"

«Мы включим в программу показы в память о Марине Арсеньевне», — сказали там. Прощание с Тарковской пройдет ориентировочно в понедельник, 17 июня, сообщили РБК в пресс-службе Союза кинематографистов.

Организаторы кинофестиваля сообщили, что Тарковская сыграла огромную роль в сохранении архива брата по всему миру и с особым вниманием относилась к их общей «родине детства» — Юрьевцу.

В 1990-е годы она смогла сохранить дом, в котором жила семья Тарковских, и создала в нем дом-музей своего брата. Также она сыграла большую роль в создании и развитии кинофестиваля «Зеркало», и во многом благодаря ей фестиваль существует по сей день, подчеркнули его организаторы. Ее мнение было одним из решающих при организации культурного центра Тарковского и приобретении архива режиссера.

Тарковская была младшей сестрой режиссера, она родилась в октябре 1934 года в Москве. В 1941 году во время начала Великой Отечественной войны с семьей была эвакуирована в Юрьевец, где начала учиться в школе. В 1943 году вернулась в столицу. Тарковская окончила философский факультет МГУ, где училась на вечернем отделении романо-германской кафедры. После завершения обучения работала в издательстве «Русский язык» корректором, потом редактором.

Была мемуаристом и биографом отца Арсения Тарковского (советский поэт и переводчик) и брата. Тарковская написала книги «Осколки зеркала», «Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк», «Воспоминание об Андрее», «Теперь у нас новый адрес». Также принимала участие в документальных фильмах «Рерберг и Тарковский: Обратная сторона “Сталкера” 2009 года и “Дом Марины” 2012 года.

Тарковский был советским режиссером и сценаристом. Он снял такие фильмы, как «Андрей Рублев» (1966), «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974) и «Сталкер» (1979). Стал народным артистом РСФСР в 1980 году. Он умер в Париже в декабре 1986 года в возрасте 54 лет. Посмертно стал лауреатом Ленинской премии в 1990 году.

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