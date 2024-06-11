Умерла сестра Андрея Тарковского Марина

Тарковская была младшей сестрой режиссера, она родилась в октябре 1934 года в Москве. В 1941 году во время начала Великой Отечественной войны с семьей была эвакуирована в Юрьевец, где начала учиться в школе. В 1943 году вернулась в столицу. Тарковская окончила философский факультет МГУ, где училась на вечернем отделении романо-германской кафедры. После завершения обучения работала в издательстве «Русский язык» корректором, потом редактором.