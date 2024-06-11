Вице-президент Республики Малави погиб в авиакатастрофе

Спустя сутки поисков в африканской Республике Малави были найдены обломки самолета, в котором летел вице-президент страны 51-летний Саулос Клаус Чилима.
На борту находилось десять человек, не выжил никто. Об этом заявил президент Малави Лазарус Чаквера в своем обращении к гражданам.
Самолет, в котором находился вице-президент, перестал выходить на связь в понедельник, 10 июня.
Обломки военного самолета были обнаружены в горной местности на севере страны. Предположительно, самолет врезался в дерево из-за непогоды.
Воздушное судно вылетело из столицы страны Лилонгве в понедельник и по расписанию должно было приземлиться в международном аэропорту Мзузу через 45 минут после вылета.
Согласно данным Британской энциклопедии, Малави — это страна на юго-востоке Африки, не имеющая выхода к морю.
Площадь страны составляет 118,5 км². Население — 20 млн человек. Малави граничит с Танзанией, Мозамбиком и Замбией.
Большая часть населения Малави занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и натуральным хозяйством. Экспорт страны состоит из продукции мелких землевладений, а также крупных чайных и табачных плантаций.