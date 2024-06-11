Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске водитель скорой избил владельца легковушки, мешавшей проезду

В Новосибирске полиция проведет проверку по факту инцидента, в ходе которого водитель скорой помощи избил водителя легкового автомобиля, который преградил ему дорогу. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД по региону.

— Инцидент по факту публикации зафиксирован. Полицией инициирована проверка, — уточнили в ведомстве.

Ранее соответствующее видео появилось в паблике АСТ-54. По предварительной информации, инцидент произошел на улице Бетонной.

В ролике у автомобиля скорой включена звуковая сирена и работают проблесковые маячки. Это говорит о том, что автомобиль выполняет экстренный вызов.

На кадрах видно, как работник скорой помощи подходит к белому седану, который мешает проезду. Мужчина сначала наносит водителю седана несколько мощных ударов рукой через окно. После этого ему удается открыть дверь легковушки, и в ход идут ноги.

После избиения водитель легковушки незамедлительно освободил дорогу. Работник скорой, в свою очередь, так же сел на руль и уехал.