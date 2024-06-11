В Новосибирске водитель скорой избил владельца легковушки, мешавшей проезду

— Инцидент по факту публикации зафиксирован. Полицией инициирована проверка, — уточнили в ведомстве.
Ранее соответствующее видео появилось в паблике АСТ-54. По предварительной информации, инцидент произошел на улице Бетонной.
В ролике у автомобиля скорой включена звуковая сирена и работают проблесковые маячки. Это говорит о том, что автомобиль выполняет экстренный вызов.
На кадрах видно, как работник скорой помощи подходит к белому седану, который мешает проезду. Мужчина сначала наносит водителю седана несколько мощных ударов рукой через окно. После этого ему удается открыть дверь легковушки, и в ход идут ноги.
После избиения водитель легковушки незамедлительно освободил дорогу. Работник скорой, в свою очередь, так же сел на руль и уехал.