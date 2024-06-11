На МКАД водитель устроил ДТП и попытался скрыться

Как оказалось, в автомобиле обвиняемый находился не один. Со своей знакомой он отправился к себе домой и вместо того, чтобы сообщить о случившемся в экстренные службы, они решили выпить. Фигурант понимал, что в скоро его могут найти и задержать, поэтому на звонки правоохранителей отвечал, что находится на работе и отказывался сообщить где припаркован автомобиль. Прибывшим сотрудникам милиции мужчина дверь открывать не спешил, но это его не спасло.