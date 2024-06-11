На МКАД водитель устроил ДТП и попытался скрыться

Как сообщили следователи, ночью 29 февраля 36-летний водитель Toyota ехал по 53-му километру внешнего кольца МКАД. Мужчина не справился с управлением, допустил неконтролируемый занос и сместился в соседнюю полосу, где подрезал микроавтобус Iveco. От удара микроавтобус выехал с дороги и врезался в автомойку.
У водителя диагностированы множественные переломы и кровоподтеки. Эти травмы относятся к категории тяжких телесных повреждений.
После ДТП виновник аварии скрылся, специально выключив фары и оставив пострадавшего в опасности.
Следователями установлено, что обвиняемый не учел особенности дорожного покрытия — проезжая часть была мокрая из-за дождя. Также он двигался со значительным превышением скорости (около 129 км/ч).
Как оказалось, в автомобиле обвиняемый находился не один. Со своей знакомой он отправился к себе домой и вместо того, чтобы сообщить о случившемся в экстренные службы, они решили выпить. Фигурант понимал, что в скоро его могут найти и задержать, поэтому на звонки правоохранителей отвечал, что находится на работе и отказывался сообщить где припаркован автомобиль. Прибывшим сотрудникам милиции мужчина дверь открывать не спешил, но это его не спасло.
После предъявления стражами порядка доказательств его вины, фигурант начал сотрудничать со следствием.
Сейчас мужчина заключен под стражу. Ему предъявлены обвинения за нарушение ПДД, повлекшие причинение по неосторожности тяжких телесных повреждений и оставление в опасности.