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В Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за провала

Он образовался на Большевистской улице.

Источник: соцсети

В Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за провала на дороге.

Он образовался на Большевистской улице, в районе пересечения с Добролюбова. Власти уже ограничили движение транспорта на участке. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил вице-мэр Олег Клемешов.

Чиновник указал, что департамент по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям подготовит режим повышенной готовности. Масштаб провала пока не установлен, территорию огородили. 12 июня рабочие вскроют участок, чтобы определить обстоятельства образования.

Мэрия уже организовала выездное совещание с застройщиком, администрацией Октябрьского района и профильными структурами.

ЖКХ