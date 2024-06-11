В Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за провала на дороге.
Он образовался на Большевистской улице, в районе пересечения с Добролюбова. Власти уже ограничили движение транспорта на участке. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил вице-мэр Олег Клемешов.
Чиновник указал, что департамент по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям подготовит режим повышенной готовности. Масштаб провала пока не установлен, территорию огородили. 12 июня рабочие вскроют участок, чтобы определить обстоятельства образования.
Мэрия уже организовала выездное совещание с застройщиком, администрацией Октябрьского района и профильными структурами.