В Нижегородской области осудили убийцу 9-летней девочки

Напомним также, что чаще всего людей разыскивают в летнее время. Так, прошлым летом в поисково-спасательный отряд «Волонтер НН» поступило 660 заявок на поиск людей. В июне 2023 года живыми удалось найти 118 человек, в июле — 242, а в августе были найдены 164 нижегородца.