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В Нижегородской области осудили убийцу 9-летней девочки

Подозреваемому мужчине вынесли приговор по делу об убийстве 9-летней Марии Люлиной, которая пропала 4 года назад.

Подозреваемого задержали в 2020 году.

20 августа 2018 года в Богородске Мария Люлина пропала на детской площадке на улице Комсомольска. Ребенка искали волонтёры, полицейские и следователи.

В убийстве ребенка обвинили местного жителя. По версии следователей, мужчина вывез Марию Люлину на своем автомобиле в лес, задушил и спрятал тело.

В управлении Следственного комитета по Нижегородской области сообщили, что 32-летний мужчина ранее уже был судим за подобное преступление. Суд приговорил мужчину к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Свою вину подозреваемый не признал.

Мы рассказывали о поисках Маши Люлиной и о ходе расследования обстоятельств этого дела.

Напомним также, что чаще всего людей разыскивают в летнее время. Так, прошлым летом в поисково-спасательный отряд «Волонтер НН» поступило 660 заявок на поиск людей. В июне 2023 года живыми удалось найти 118 человек, в июле — 242, а в августе были найдены 164 нижегородца.