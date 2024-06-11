Руководителя ЧВК ЕНОТ приговорили к 14 годам строгого режима

Следствие установило, что в апреле 2018 года Андрей Молокоедов возглавил организованное преступное сообщество (ОПС). Руководитель одного из структурных подразделений ОПС затем привлек других соучастников из числа членов военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ).
Весной 2018 года участники ОПС за вознаграждение заставили жителя столицы отказаться от предложения избраться на должность гендиректора столичной фирмы. Летом того же года они вымогали у жителя Туапсе часть участка, расположенного в селе Лермонтово. Угрожая жителю Туапсе, они причинили ему травмы средней тяжести. «При этом Молокоедов заверял сообщников в том, что является сотрудником правоохранительных органов, и в случае выявления преступлений обещал свое покровительство», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.
По этим же статьям Андрей Молокоедов ранее был приговорен к 14 годам и 6 месяцам, но тройка военных судей оправдала его вместе с другими подсудимыми из-за неустановления самого события преступления. Судьи посчитали, что участие подсудимых в других преступлениях не было доказано. Подсудимых освободили, однако через несколько дней в Кунцевском райсуде гособвинение заявило, что ОПС ЕНОТ было, а Андрей Молокоедов все же участвовал в нем и даже руководил им. За это подсудимому Молокоедову снова запросили 14 лет 6 месяцев строгого режима. Из них более пяти лет он уже провел за решеткой под следствием и судами. При этом вынесенный сегодня приговор суда в законную силу пока не вступил.