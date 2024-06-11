Руководителя ЧВК ЕНОТ приговорили к 14 годам строгого режима

По этим же статьям Андрей Молокоедов ранее был приговорен к 14 годам и 6 месяцам, но тройка военных судей оправдала его вместе с другими подсудимыми из-за неустановления самого события преступления. Судьи посчитали, что участие подсудимых в других преступлениях не было доказано. Подсудимых освободили, однако через несколько дней в Кунцевском райсуде гособвинение заявило, что ОПС ЕНОТ было, а Андрей Молокоедов все же участвовал в нем и даже руководил им. За это подсудимому Молокоедову снова запросили 14 лет 6 месяцев строгого режима. Из них более пяти лет он уже провел за решеткой под следствием и судами. При этом вынесенный сегодня приговор суда в законную силу пока не вступил.