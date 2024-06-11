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Пожар произошел на «Нафтане», пострадал работник

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Подразделения МЧС ликвидировали возгорание на предприятии «Нафтан» в Новополоцке, сообщает Telegram-канал ведомства.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что горел блок оборотного водоснабжения в градирне.

По предварительной информации, на пожаре пострадал работник специализированного ремонтно-строительного управления № 3 Новополоцка. Мужчина 1975 года рождения получил ожоги.

Причина произошедшего устанавливается.

«Нафтан» является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием страны. В настоящее время там налажен выпуск различных видов топлива, смазочных масел и битума, ароматических углеводородов и других продуктов нефтехимии. Всего на заводе производится более 200 наименований продукции.

На площади около 1,5 тысячи гектаров размещены около 50 основных и вспомогательных цехов и производств.