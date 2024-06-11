Пожар произошел на «Нафтане», пострадал работник

«Нафтан» является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием страны. В настоящее время там налажен выпуск различных видов топлива, смазочных масел и битума, ароматических углеводородов и других продуктов нефтехимии. Всего на заводе производится более 200 наименований продукции.