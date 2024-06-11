Два человека погибли, еще двое пострадали при падении подъемника в Уфе

В Уфе рухнул подъемник с людьми. Об этом сообщает пресс-служба УГЗ города.
По информации управления, во время строительных работ на пересечении улиц Бакалинской и Менделеева с пятого этажа дома рухнул фасадный подъемник, в котором находились четыре человека. Известно, что два строителя погибли мгновенно, еще двое получили тяжелые увечья.
— Пострадавшие мужчины эвакуированы до машины скорой медицинской помощи и госпитализированы в больницу, — сообщили в МЧС по Башкирии.
На месте работают экстренные службы, а также правоохранительные органы.