В Самаре назначили пересмотр дела «сына замминистра Зубова»

Судебное следствие по делу проходило в закрытом режиме. В итоге Ермакова приговорили к восьми годам со штрафом в 36 млн руб., Зубова — к семи годам со штрафом в 18 млн, Карпова — к семи годам без штрафа. Отбывать наказание им всем предстоит в колонии строгого режима. Уточнялось, что в назначенные сроки заключения зачтется время, проведенное подсудимыми под арестом.