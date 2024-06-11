Из-за столкновения катера и лодки в Самаре возбудили уголовное дело

По версии следствия, недалеко от лодочной станции «Прокат» 73-летний мужчина на катере Silver Star нарушил правила безопасности движения и столкнулся с самодельной рыбацкой лодкой под управлением 63-летнего мужчины. В результате младший из мужчин упал за борт и пропал. Его тело пока не найдено.